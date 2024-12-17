Стала известна судьба экипажа танкера «Волгонефть», подавшего сигнал бедствия у порта Кавказ
Экипажу танкера, подавшего в Чёрном море сигнал бедствия, ничего не угрожает
Стал известна судьба членов экипажа танкера «Волгонефть», который подал сигнал бедствия у порта Кавказ в Чёрном море. По информации РИА «Новости», люди находятся в безопасности.
«Членам экипажа танкера ничего не угрожает», — приводит агентство слова источника.
Также известно, что разлива нефтепродуктов в море не произошло.
Напомним, перевозящий топливо танкер подал сигнал бедствия в Чёрном море вблизи порта Кавказ. Всё произошло спустя пару дней после крушения судов в Керченском проливе. Тогда в результате ЧП погиб моряк одного из танкеров, также есть пострадавшие. Кроме того, случился разлив топлива в море. Нефтепродукты дошли до берега Кубани.
Life.ru / Kandinsky 3.1