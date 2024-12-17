Гибель бывшего мужа Седоковой
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 декабря, 13:10

Стала известна судьба экипажа танкера «Волгонефть», подавшего сигнал бедствия у порта Кавказ

Экипажу танкера, подавшего в Чёрном море сигнал бедствия, ничего не угрожает

Стал известна судьба членов экипажа танкера «Волгонефть», который подал сигнал бедствия у порта Кавказ в Чёрном море. По информации РИА «Новости», люди находятся в безопасности.

«Членам экипажа танкера ничего не угрожает», — приводит агентство слова источника.

Также известно, что разлива нефтепродуктов в море не произошло.

Напомним, перевозящий топливо танкер подал сигнал бедствия в Чёрном море вблизи порта Кавказ. Всё произошло спустя пару дней после крушения судов в Керченском проливе. Тогда в результате ЧП погиб моряк одного из танкеров, также есть пострадавшие. Кроме того, случился разлив топлива в море. Нефтепродукты дошли до берега Кубани.

На Кубани оценили экологический ущерб от крушения танкеров в Керченском проливе
На Кубани оценили экологический ущерб от крушения танкеров в Керченском проливе
Обложка ©

Life.ru / Kandinsky 3.1

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar