Раскрыт объём утечки мазута после крушения в Керченском проливе

При крушении нефтяных танкеров в Керченском проливе в акваторию Чёрного моря утекло около трёх тысяч тонн мазута. Такие данные привёл заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН (Севастополь) Сергей Станичный в беседе с ТАСС.