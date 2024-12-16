Раскрыт объём утечки мазута после крушения в Керченском проливе
Около 3 тысяч тонн мазута вытекло из поврежденных у Керченского пролива танкеров
При крушении нефтяных танкеров в Керченском проливе в акваторию Чёрного моря утекло около трёх тысяч тонн мазута. Такие данные привёл заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН (Севастополь) Сергей Станичный в беседе с ТАСС.
«К сожалению, танки и там, и там повреждены. Примерно по 1,5 тысячи тонн мазута вытекло из танкеров», — сказал он, комментируя данные спутникового мониторинга.
Напомним, 15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Один из них сел на отмель, а второй начал дрейфовать, также произошла утечка нефтепродуктов в воду. Сообщали, что в танкерах находились около 9000 тонн мазута. 11 пострадавших членов экипажа госпитализировали в анапскую городскую больницу, состояние двоих оценивается как тяжёлое. Один из моряков погиб. Экипаж танкера «Волгонефть 239» также спасён. Причиной инцидента могла стать вовсе не непогода, а ошибка экипажа. СК возбудил уголовные дела.
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