Молодёжные организаций ликвидируют последствия разлива мазута на Кубани

Добровольцы акции «Мы вместе», участники Движения первых, «Молодой гвардии «Единой России» и Народного фронта занимаются устранением загрязнений, вызванных крушением танкеров с мазутом в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службах организаций.

В Росмолодёжи рассказали о создании единого штаба волонтёров в посёлке Витязево Краснодарского края, куда могут обратиться желающие помочь. Добровольцам рекомендовали иметь при себе перчатки, мешки, лопаты, а также теплую одежду и обувь. В случае отсутствия инвентаря его предоставят на месте. Для волонтёров также будут организованы пункты питания и обогрева.

Штабы «Мы вместе» работают над устранением последствий разлива нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе. Региональный штаб общероссийской акции взаимопомощи был организован на базе «Центра молодежных инициатив». Активисты «Молодой гвардии» Анапы отправились в Джемете, чтобы помочь в очистке береговой линии.