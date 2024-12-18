Молодёжные организаций ликвидируют последствия разлива мазута на Кубани
Молодые люди устраняют последствия разлива мазута. Обложка © Telegram / росмолодёжь
Добровольцы акции «Мы вместе», участники Движения первых, «Молодой гвардии «Единой России» и Народного фронта занимаются устранением загрязнений, вызванных крушением танкеров с мазутом в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службах организаций.
В Росмолодёжи рассказали о создании единого штаба волонтёров в посёлке Витязево Краснодарского края, куда могут обратиться желающие помочь. Добровольцам рекомендовали иметь при себе перчатки, мешки, лопаты, а также теплую одежду и обувь. В случае отсутствия инвентаря его предоставят на месте. Для волонтёров также будут организованы пункты питания и обогрева.
Штабы «Мы вместе» работают над устранением последствий разлива нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе. Региональный штаб общероссийской акции взаимопомощи был организован на базе «Центра молодежных инициатив». Активисты «Молодой гвардии» Анапы отправились в Джемете, чтобы помочь в очистке береговой линии.
Волонтёры Народного фронта активно участвуют в устранении последствий разлива нефтепродуктов на побережье Анапы. Вместе со спасателями и представителями других организаций, входящих в штаб, волонтёры очищают загрязнённый песок и приводят в порядок береговую линию в Анапе.
Напомним, что в Керченском проливе произошла авария танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за сильных волн, в результате которой они потеряли около 9 тысяч тонн мазута. Предполагается, что причиной инцидента могла стать ошибка экипажа. В настоящее время Следственный комитет России проводит расследование. В то же время волонтёры активно работают над очисткой территории от топлива и спасением животных. Экологи ожидают, что к началу пляжного сезона побережье Чёрного моря будет очищено от нефтепродуктов.