Спутниковые снимки обличили шокирующее подробности по разливу мазута в Чёрном море

Спутниковые данные показывают, что мазут продолжает утекать из танкера, который потерпел аварию в Чёрном море у входа в Керченский пролив, и распространяется в сторону побережья Краснодарского края. Об этом сообщил Сергей Станичный, заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН (Севастополь).

«Из части судна, которое остаётся на месте аварии, продолжает вытекать. На снимках со спутника мы видим полосу», — сказал учёный в беседе с ТАСС.