Спутниковые снимки обличили шокирующее подробности по разливу мазута в Чёрном море
Учёный Станичный: Мазут продолжает вытекать из танкера у Керченского пролива
Уборка песка после разлива нефти и мазута. Фото © Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край
Спутниковые данные показывают, что мазут продолжает утекать из танкера, который потерпел аварию в Чёрном море у входа в Керченский пролив, и распространяется в сторону побережья Краснодарского края. Об этом сообщил Сергей Станичный, заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН (Севастополь).
«Из части судна, которое остаётся на месте аварии, продолжает вытекать. На снимках со спутника мы видим полосу», — сказал учёный в беседе с ТАСС.
Он отметил, что в настоящее время невозможно оценить объем вытекших нефтепродуктов и распространение мазутного пятна. Одной из причин этого являются неблагоприятные погодные условия.
Напомним, что в Керченском проливе из-за сильных волн потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили около 9 тысяч тонн мазута. Причиной аварии могла стать ошибка экипажа. В настоящее время Следственный комитет России проводит расследование. В то же время волонтёры прилагают все усилия для очистки территории от топлива и спасения животных. Ранее сообщалось, что около 10 дельфинов вызволили из «мазутного плена» и отправили «отмывать». Экологи прогнозируют, что побережье Чёрного моря очистят от нефтепродуктов к пляжному сезону.