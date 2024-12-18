Волонтёры спасли дельфинов на утонувшем в мазуте побережье Анапы

Около десяти дельфинов спасли от разлива нефтепродуктов в станице Благовещенская и направили на очистку в Абрау Дюрсо. Как сообщает SHOT, к сожалению, помочь всем прибрежным обитателям не удаётся: волонтёры уже обнаружили несколько погибших птиц.