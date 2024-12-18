Волонтёры спасли дельфинов на утонувшем в мазуте побережье Анапы
SHOT: Около десяти дельфинов спасли от разлива мазута в Краснодарском крае
Около десяти дельфинов спасли от разлива нефтепродуктов в станице Благовещенская и направили на очистку в Абрау Дюрсо. Как сообщает SHOT, к сожалению, помочь всем прибрежным обитателям не удаётся: волонтёры уже обнаружили несколько погибших птиц.
Около 10 дельфинов спасли от разлива мазута в Краснодарском крае. Видео © SHOT
Однако около 15 бакланов удалось вывезти с Бугазской косы на побережье Анапы. Добровольцы, очищающие пляжи от мазута, транспортируют птиц в волонтёрские центры. В Темрюкском районе и Анапе собрано почти 80 тонн нефтепродуктов с песком.
Напомним, что в Керченском проливе из-за мощных волн потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Они перевозили около 9 тысяч тонн мазута. Авария могла произойти и из-за ошибки экипажа. В происшествии разбирается СК РФ. Тем временем волонтёры делают всё возможное, чтобы очистить территории от топлива и спасти животных.
SHOT