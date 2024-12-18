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18 декабря, 13:54

Волонтёры спасли дельфинов на утонувшем в мазуте побережье Анапы

SHOT: Около десяти дельфинов спасли от разлива мазута в Краснодарском крае

Около десяти дельфинов спасли от разлива нефтепродуктов в станице Благовещенская и направили на очистку в Абрау Дюрсо. Как сообщает SHOT, к сожалению, помочь всем прибрежным обитателям не удаётся: волонтёры уже обнаружили несколько погибших птиц.

Около 10 дельфинов спасли от разлива мазута в Краснодарском крае. Видео © SHOT

Однако около 15 бакланов удалось вывезти с Бугазской косы на побережье Анапы. Добровольцы, очищающие пляжи от мазута, транспортируют птиц в волонтёрские центры. В Темрюкском районе и Анапе собрано почти 80 тонн нефтепродуктов с песком.

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Напомним, что в Керченском проливе из-за мощных волн потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Они перевозили около 9 тысяч тонн мазута. Авария могла произойти и из-за ошибки экипажа. В происшествии разбирается СК РФ. Тем временем волонтёры делают всё возможное, чтобы очистить территории от топлива и спасти животных.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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