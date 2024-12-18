В Анапе волонтёры откачивают наглотавшихся мазута птиц после крушения танкеров
В Анапе спасли 30 птиц, пострадавших из-за разлива мазута после ЧП с танкерами
Около 30 птиц, извалявшихся в мазуте после инцидента с танкерами, были доставлены в пункт спасения в Анапе. Там их отмывают и приводят в чувство. Для помощи пернатым на автомойке в посёлке Витязево был создан специальный пункт, где сейчас трудятся активисты.
В Анапе волонтёры откачивают наглотавшихся мазута птиц. Видео © Телеграм / Анапа. Волонтеры моря
По словам волонтёров, птицам сначала склеивают клювы, потому что они клюются. После этого их посыпают крахмалом, вычищают мазут, а затем с моющими средствами чистят самих пернатых. Далее их передают медикам и помещают в тепло, чтобы не заболели. Птицы поступают в разной степени потрёпанности. Есть среди них одна со сломанным крылом и ослепшая на один глаз.
Первую помощь им оказывает Яна Юсупова, которая имеет опыт работы медсестрой в реанимации новорождённых. После отлова пернатым дают сорбенты, чтобы вывести опасные вещества. Для добровольцев создан телеграм-чат «Анапа. Волонтеры моря», где публикуется вся актуальная информация о необходимой помощи.
Напомним, что в Керченском проливе из-за мощных волн произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые везли около 9 тысяч тонн мазута. Среди возможных причин аварии также выделяют ошибку членов экипажа. СК РФ возбудил уголовные дела по факту произошедшего.
Телеграм / Анапа. Волонтеры моря