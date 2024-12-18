В Анапе волонтёры откачивают наглотавшихся мазута птиц после крушения танкеров

Около 30 птиц, извалявшихся в мазуте после инцидента с танкерами, были доставлены в пункт спасения в Анапе. Там их отмывают и приводят в чувство. Для помощи пернатым на автомойке в посёлке Витязево был создан специальный пункт, где сейчас трудятся активисты.

В Анапе волонтёры откачивают наглотавшихся мазута птиц. Видео © Телеграм / Анапа. Волонтеры моря

По словам волонтёров, птицам сначала склеивают клювы, потому что они клюются. После этого их посыпают крахмалом, вычищают мазут, а затем с моющими средствами чистят самих пернатых. Далее их передают медикам и помещают в тепло, чтобы не заболели. Птицы поступают в разной степени потрёпанности. Есть среди них одна со сломанным крылом и ослепшая на один глаз.