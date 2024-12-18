Эколог дал прогноз, очистят ли черноморское побережье от нефти и мазута к началу пляжного сезона
Эколог Рыбальченко: Побережье Чёрного моря очистят от мазута к пляжному сезону
Уборка песка после разлива нефти и мазута. Фото © Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край
Ситуация на черноморском побережье после разлива мазута и нефти должна стабилизироваться к началу пляжного сезона. Такое мнение выразил научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко. Он уверен, что в устранении последствий техногенной катастрофы людям поможет сама природа.
«Да, это действительно масштабная авария, но до пляжного сезона, до месяцев, когда мы начнём купаться, ещё есть достаточно большое время. За эти дни и месяцы мазут благополучно разложится с помощью солнца, с помощью повышенной температуры, которая начнётся у нас весной, с помощью различных микроорганизмов», — отметил эколог в беседе с RT.
Однако очистить Чёрное море от нефти будет гораздо сложнее, поскольку она плёнкой распределяется не только по поверхности, но и оседает в толще воды на дно. Когда температура повысится, эти капли всплывут. Поэтому сейчас специалисты уберут из воды основную массу нефтепродуктов, а затем будут заниматься «добавочками».
Напомним, разлив нефти и мазута произошёл во время крушения двух танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе 15 декабря. Один из них сел на отмель, а второй начал дрейфовать, тогда и случилась утечка нефтепродуктов в воду. Известно, что в танкерах находилось около девяти тысяч тонн мазута. В результате ЧП пострадали 11 моряков «Волгонефти 212». Их доставили в анапскую городскую больницу. Состояние двоих оценивается как тяжёлое. Один из членов экипажа погиб. Команду второго танкера удалось спасти. В результате техногенной катастрофы на Кубани оказались загрязнены около 30 км пляжей. Из-за этого в Анапе объявили режим ЧС. По данным на 18 декабря, с пляжей удалось убрать около 13 тонн загрязнённого мазутом песка. Спустя пару дней после крушения судов сигнал о бедствии подал ещё один танкер в Чёрном море. Члены экипажа сейчас находятся в безопасности.