Эколог дал прогноз, очистят ли черноморское побережье от нефти и мазута к началу пляжного сезона

Ситуация на черноморском побережье после разлива мазута и нефти должна стабилизироваться к началу пляжного сезона. Такое мнение выразил научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко. Он уверен, что в устранении последствий техногенной катастрофы людям поможет сама природа.

«Да, это действительно масштабная авария, но до пляжного сезона, до месяцев, когда мы начнём купаться, ещё есть достаточно большое время. За эти дни и месяцы мазут благополучно разложится с помощью солнца, с помощью повышенной температуры, которая начнётся у нас весной, с помощью различных микроорганизмов», — отметил эколог в беседе с RT.