Около 13 тонн загрязнённого мазутом песка убрали с пляжей Чёрного моря

На Черноморском побережье спасатели и активисты собрали около 13 тонн загрязнённого песка, который возник после крушения нефтяных танкеров. Сейчас расчищено более четырёх километров береговой линии, отметили в МЧС по региону.

Уборка Черноморского побережья. Видео © Telegram / Кубань-СПАС

«За день спасатели и волонтёры: расчистили 4,2 километра береговой линии; собрали 12,6 тонны нефтепродуктов. В Анапе на Бугасской косе устанавливаются ограничивающие боны. На месте более 700 специалистов и 60 единиц техники», — говорится в тексте.