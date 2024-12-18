Около 13 тонн загрязнённого мазутом песка убрали с пляжей Чёрного моря
Уборка песка после крушения танкеров в Чёрном море. Обложка © Telegram / Кубань-СПАС
На Черноморском побережье спасатели и активисты собрали около 13 тонн загрязнённого песка, который возник после крушения нефтяных танкеров. Сейчас расчищено более четырёх километров береговой линии, отметили в МЧС по региону.
Уборка Черноморского побережья. Видео © Telegram / Кубань-СПАС
«За день спасатели и волонтёры: расчистили 4,2 километра береговой линии; собрали 12,6 тонны нефтепродуктов. В Анапе на Бугасской косе устанавливаются ограничивающие боны. На месте более 700 специалистов и 60 единиц техники», — говорится в тексте.
За последние сутки обследовано более 29 километров береговой линии. Сотрудники МЧС продолжают работать в круглосуточном режиме, применяется космический мониторинг местности. Собранную мазутно-песчаную смесь отвозят в Абинский район, где её предстоит утилизировать.
Напомним, крупное мазутное пятно образовалось 15 декабря в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. В судах находились около 9000 тонн мазута. Его утечка привела к загрязнению около 30 километров пляжей. В Анапе ввели режим ЧС.