Обездвиженный российски танкер с людьми на борту застрял в Тихом океане
МЧС: Танкер «Меркурий» потерял ход у берегов Курил, угрозы для экипажа нет
У берегов курильского острова Симушир в Тихом океане оказался обездвижен танкер «Меркурий». По данным Главного управления МЧС по Сахалинской области, причиной аварии стала остановка главного двигателя судна.
На борту танкера находятся 19 членов экипажа. В ведомстве подчёркивают, что угрозы их жизни и здоровью нет.
«Из порта города Корсакова вышло спасательное судно «Рубин» морской спасательной службы и направилось к аварийному судну для его буксировки в порт», — сообщили в МЧС.
Ранее в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших около 9 тысяч тонн мазута. Предварительная причина аварии — ошибка экипажа. Следственный комитет возбудил уголовные дела для выяснения обстоятельств.
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