Обездвиженный российски танкер с людьми на борту застрял в Тихом океане

У берегов курильского острова Симушир в Тихом океане оказался обездвижен танкер «Меркурий». По данным Главного управления МЧС по Сахалинской области, причиной аварии стала остановка главного двигателя судна.

На борту танкера находятся 19 членов экипажа. В ведомстве подчёркивают, что угрозы их жизни и здоровью нет.