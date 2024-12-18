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18 декабря, 01:14

Обездвиженный российски танкер с людьми на борту застрял в Тихом океане

МЧС: Танкер «Меркурий» потерял ход у берегов Курил, угрозы для экипажа нет

У берегов курильского острова Симушир в Тихом океане оказался обездвижен танкер «Меркурий». По данным Главного управления МЧС по Сахалинской области, причиной аварии стала остановка главного двигателя судна.

На борту танкера находятся 19 членов экипажа. В ведомстве подчёркивают, что угрозы их жизни и здоровью нет.

«Из порта города Корсакова вышло спасательное судно «Рубин» морской спасательной службы и направилось к аварийному судну для его буксировки в порт», — сообщили в МЧС.

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Ранее в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших около 9 тысяч тонн мазута. Предварительная причина аварии — ошибка экипажа. Следственный комитет возбудил уголовные дела для выяснения обстоятельств.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexey Bakharev

Анатолий Цейко
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