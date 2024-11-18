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18 ноября, 00:14

Движение судов в Босфоре приостановлено из-за поломки танкера, шедшего из России

Босфорский пролив. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / frantic00

Босфорский пролив. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / frantic00

Поломка руля у танкера, следовавшего из России, стала причиной временной приостановки движения судов через Босфорский пролив в обоих направлениях. Об этом сообщило турецкое управление по береговой охране в соцсети X.

«Наши буксиры KURTARMA-7 и KURTARMA-9 были немедленно направлены на место происшествия для танкера NAZAN длиной 114 метров, у которого отказал руль перед Кандилли в Босфоре во время плавания из России в Коджаэли», — говорится в заявлении ведомства.

Техническая неисправность танкера парализовала движение через Босфор
Техническая неисправность танкера парализовала движение через Босфор

Не так давно в проливе Босфор столкнулись два сухогруза. В результате инцидента никто не пострадал, и компании перевозчиков понесли только материальные убытки.

Анатолий Цейко
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