Движение судов в Босфоре приостановлено из-за поломки танкера, шедшего из России

Поломка руля у танкера, следовавшего из России, стала причиной временной приостановки движения судов через Босфорский пролив в обоих направлениях. Об этом сообщило турецкое управление по береговой охране в соцсети X.

«Наши буксиры KURTARMA-7 и KURTARMA-9 были немедленно направлены на место происшествия для танкера NAZAN длиной 114 метров, у которого отказал руль перед Кандилли в Босфоре во время плавания из России в Коджаэли», — говорится в заявлении ведомства.