Техническая неисправность танкера парализовала движение через Босфор

Из-за непредвиденной неисправности танкера Sredina, длиной 171 метр, пролив Босфор на время закрыт для судоходства в обоих направлениях. Как стало известно от Главного управления береговой охраны Турции (SGK), инцидент произошёл у северного входа в пролив, когда танкер направлялся из Румынии в Ливию.

По данным береговой охраны, двигатель танкера вышел из строя, и для оказания помощи судну были немедленно отправлены буксиры. Отметим, что на сервисе мониторинга судов Marinetraffic танкер был зафиксирован в пути из российского порта Новороссийск в Бенгази, в то время как Vesselfinder указывает, что Sredina прибыла к Босфору из западной части Чёрного моря со стороны Болгарии.