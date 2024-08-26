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25 августа, 21:06

Техническая неисправность танкера парализовала движение через Босфор

Движение судов через Босфор приостановлено из-за поломки танкера Sredina

Из-за непредвиденной неисправности танкера Sredina, длиной 171 метр, пролив Босфор на время закрыт для судоходства в обоих направлениях. Как стало известно от Главного управления береговой охраны Турции (SGK), инцидент произошёл у северного входа в пролив, когда танкер направлялся из Румынии в Ливию.

По данным береговой охраны, двигатель танкера вышел из строя, и для оказания помощи судну были немедленно отправлены буксиры. Отметим, что на сервисе мониторинга судов Marinetraffic танкер был зафиксирован в пути из российского порта Новороссийск в Бенгази, в то время как Vesselfinder указывает, что Sredina прибыла к Босфору из западной части Чёрного моря со стороны Болгарии.

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Ранее сообщалось, что у берегов Манилы затонул танкер, перевозивший 1,4 миллиона литров мазута. Инцидент произошёл в четверг, когда судно перевернулось и погрузилось под воду. На борту находилось 17 человек, один из которых пропал без вести.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Кирилл Сосновских
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