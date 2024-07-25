У Филиппин затонул танкер с 1,4 миллиона литров мазута

Филиппины столкнулись с новой экологической угрозой: танкер, перевозивший 1,4 миллиона литров мазута, затонул у берегов Манилы. Инцидент произошёл в четверг, когда судно перевернулось и оказалось под водой.

По информации AFP, на борту находилось 17 человек, один из них пропал без вести. Министр транспорта Филиппин Хайме Баутиста подтвердил эту информацию и отметил, что поисково-спасательные работы продолжаются.

В настоящее время местные власти занимаются ликвидацией последствий утечки топлива и предотвращением дальнейшего загрязнения.