Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 05:06

У Филиппин затонул танкер с 1,4 миллиона литров мазута

AFP: У берегов Манилы затонул танкер с 1,4 миллиона литров мазута

Филиппины столкнулись с новой экологической угрозой: танкер, перевозивший 1,4 миллиона литров мазута, затонул у берегов Манилы. Инцидент произошёл в четверг, когда судно перевернулось и оказалось под водой.

По информации AFP, на борту находилось 17 человек, один из них пропал без вести. Министр транспорта Филиппин Хайме Баутиста подтвердил эту информацию и отметил, что поисково-спасательные работы продолжаются.

В настоящее время местные власти занимаются ликвидацией последствий утечки топлива и предотвращением дальнейшего загрязнения.

Захарова подтвердила гибель россиян при крушении судна в Атлантике
Захарова подтвердила гибель россиян при крушении судна в Атлантике

Ранее сообщалось, что у Фолклендских островов затонуло рыболовное судно Argos Georgia с российскими гражданами в команде. В результате происшествия шестеро погибли, семь человек числится без вести пропавшими, а 14 удалось спасти.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Richie Chan

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • филиппины
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров