У Фолклендских островов затонуло судно Argos Georgia с россиянами в команде

У Фолклендских островов затонуло рыболовное судно Argos Georgia с российскими гражданами в команде, пишет The Guardian. Шестеро погибли, семь человек числятся без вести пропавшими.

Спасти удалось 14 человек. Есть ли среди них россияне, неизвестно. Всего на борту было 27 человек: 8 россиян, 10 испанцев (в том числе капитан), двое уругвайцев, двое перуанцев и пять индонезийцев. Столкновение случилось в 424 километрах от берега к востоку от города Стэнли. Экипаж успел подать сигнал бедствия.

Момент спасения рыбаков с затонувшего судна Argos Georgia. Видео © farodevigo.es

Судно составляло 54 метра в длину и 13 — в ширину. На данный момент спасатели прекратили поиски из-за плохой погоды.