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24 июля, 00:32

У Фолклендских островов затонуло судно Argos Georgia с россиянами в команде

У Фолклендских островов затонуло рыболовное судно Argos Georgia с российскими гражданами в команде, пишет The Guardian. Шестеро погибли, семь человек числятся без вести пропавшими.

Спасти удалось 14 человек. Есть ли среди них россияне, неизвестно. Всего на борту было 27 человек: 8 россиян, 10 испанцев (в том числе капитан), двое уругвайцев, двое перуанцев и пять индонезийцев. Столкновение случилось в 424 километрах от берега к востоку от города Стэнли. Экипаж успел подать сигнал бедствия.

Момент спасения рыбаков с затонувшего судна Argos Georgia. Видео © farodevigo.es

Судно составляло 54 метра в длину и 13 — в ширину. На данный момент спасатели прекратили поиски из-за плохой погоды.

Загоревшееся у берегов Йемена судно спустя неделю затонуло в Красном море
Загоревшееся у берегов Йемена судно спустя неделю затонуло в Красном море

Ранее у берегов Стамбула в Мраморном море у района Ешилькёй сел на мель 169-метровый сухогруз Lady Ayana, который шёл из России.

Обложка ©

argosfroyanes.com

Анатолий Симоненко
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