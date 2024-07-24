Захарова подтвердила гибель россиян при крушении судна в Атлантике

Трое россиян, которые находились на потерпевшем крушение у Фолклендских островов рыболовецком судне Argos Georgia, погибли. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"По рыболовецкому судну в Южной Америке появились дополнения. По данным береговой охраны Фолклендов и судовладельца, россиян на борту было восемь, из них четверо живы, трое погибли", — приводит ТАСС слова дипломата.

По словам Захаровой, один россиянин числится пропавшим без вести.