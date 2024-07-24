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24 июля, 10:29

Захарова подтвердила гибель россиян при крушении судна в Атлантике

Захарова: Трое россиян, находившихся на затонувшем в Атлантике судне, погибли

Трое россиян, которые находились на потерпевшем крушение у Фолклендских островов рыболовецком судне Argos Georgia, погибли. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"По рыболовецкому судну в Южной Америке появились дополнения. По данным береговой охраны Фолклендов и судовладельца, россиян на борту было восемь, из них четверо живы, трое погибли", — приводит ТАСС слова дипломата.

По словам Захаровой, один россиянин числится пропавшим без вести.

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Напомним, сегодня, 24 июля, у Фолклендских островов затонуло рыболовное судно Argos Georgia с российскими гражданами в команде. Крушение случилось в 424 километрах от берега к востоку от города Стэнли. Экипаж успел подать сигнал бедствия. Всего на борту было 27 человек, 14 удалось спасти.

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argosfroyanes.com

Дарья Нарыкова
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