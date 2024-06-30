Танк с военными затонул в реке в Индии, есть погибшие

Пятеро военных армии Индии погибли при переправе танка через реку Шайок в горной союзной территории Ладакх. Об этом сообщили в пресс-службе 14-го корпуса сухопутных войск страны, в котором служили погибшие.

В Индии погибло пять военных при переправе танка через реку Шайок. Видео © X / PascalJouary, Vaaishu10

"Танк сухопутных сил застрял в реке Шайок недалеко от Сасер-Брангсы в Восточном Ладакхе из-за внезапного повышения уровня воды. На место срочно прибыли спасательные подразделения, однако из-за сильного течения и высокого уровня воды спасательная операция не увенчалась успехом, а экипаж погиб", — указано в сообщении.

По информации газеты Indian Express, которая ссылается на источники в армии, в ходе учений в Ладакхе отряд танков Т-72 участвовал в форсировании речного брода. Одна боевая машина застряла в реке из-за сильного течения. Экипаж состоял из трёх человек, вместе с ними в танке находились ещё двое военнослужащих. В командовании корпуса заявили, что сожалеют о потере солдат. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх выразил искренние соболезнования из-за гибели военнослужащих. По его словам, нация поддерживает солдат в этот час скорби и никогда не забудет их образцовую службу.

Ладакх является исторической областью на севере Индии у границы с Китаем. На этой территории с мая 2020 года наблюдается напряжённая обстановка, оба государства наращивают военное присутствие.