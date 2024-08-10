Корабль береговой охраны США проследил за российским судном у Аляски

Береговая охрана США (USCG) 5 августа сообщила об обнаружении российского судна в исключительной экономической зоне Америки рядом с Алеутскими островами на Аляске. Информация появилась на сайте ведомства.

"Во время патрулирования обнаружено судно в 30 морских милях к юго-востоку от пролива Амукта, Аляска, в международных водах, но внутри исключительной экономической зоны США", – гласит заявление USCG.