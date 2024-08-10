Корабль береговой охраны США проследил за российским судном у Аляски
Береговая охрана засекла судно РФ в экономической зоне США у Алеутских островов
Береговая охрана США (USCG) 5 августа сообщила об обнаружении российского судна в исключительной экономической зоне Америки рядом с Алеутскими островами на Аляске. Информация появилась на сайте ведомства.
"Во время патрулирования обнаружено судно в 30 морских милях к юго-востоку от пролива Амукта, Аляска, в международных водах, но внутри исключительной экономической зоны США", – гласит заявление USCG.
В американском ведомстве добавили, корабль береговой охраны США не стало выходить на связь с судном под флагом России, но проследовало за ним.
А ранее якоря в венесуэльских водах опустили российский танкер "Академик Пашин" вместе с фрегатом "Адмирал Горшков". До этого они провели неделю на Кубе, что вызвало немалое беспокойство в Пентагоне. Позже 46 российских моряков поучаствовали в параде в честь 213-й го
Flickr / Coast Guard News