Россиянам рассказали, как спасают пляжи Анапы после разлива нефти и мазута

Ликвидация последствий разлива нефти и мазута на побережье Чёрного моря может занять от года до трёх лет. Специалистам предстоит устранить саму ЧС, свести к минимуму будущие экологические последствия и провести работы по сбору и утилизации нефтесодержащих отходов и рекультивации земель. Об этом заявил доцент кафедры промышленной экологии РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Сергей Остах в беседе с «Царьградом».

«Получается, ликвидация последствий — это несколько месяцев основных, которые касаются работы субъекта федерации, наших нескольких министерств, органов власти. Это несколько месяцев, а ликвидация, как правило, измеряется процедурно от года до трёх», — отметил эксперт.

Он напомнил, что подобное ЧП случалось в Керченском проливе, в районе Тузлы, в 2007 году. Тогда плохие погодные условия и отсутствие нужного количества людей привели к замазученности и загрязнению береговой линии на достаточно большой территории. Устранять последствия помогала сама природа.

«Вдоль береговой полосы находилось достаточное скопление водорослей. Эти водоросли сыграли роль фитобарьера. То есть на них начали накапливаться отдельные комья, отдельные фракции, загрязнённые мазутом. И они выполнили роль природного экологического барьера. После этого, естественно, замазученные водоросли выбирались, они защитили часть территории, береговой полосы», — рассказал доцент.