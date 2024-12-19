Россиянам рассказали, как спасают пляжи Анапы после разлива нефти и мазута
Доцент Остах: Работы по уборке мазута в Анапе могут занять от 1 года до трёх лет
Мешки с загрязнённым мазутом песком. Фото © Telegram / Оперативный штаб — Краснодарский край
Ликвидация последствий разлива нефти и мазута на побережье Чёрного моря может занять от года до трёх лет. Специалистам предстоит устранить саму ЧС, свести к минимуму будущие экологические последствия и провести работы по сбору и утилизации нефтесодержащих отходов и рекультивации земель. Об этом заявил доцент кафедры промышленной экологии РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Сергей Остах в беседе с «Царьградом».
«Получается, ликвидация последствий — это несколько месяцев основных, которые касаются работы субъекта федерации, наших нескольких министерств, органов власти. Это несколько месяцев, а ликвидация, как правило, измеряется процедурно от года до трёх», — отметил эксперт.
Он напомнил, что подобное ЧП случалось в Керченском проливе, в районе Тузлы, в 2007 году. Тогда плохие погодные условия и отсутствие нужного количества людей привели к замазученности и загрязнению береговой линии на достаточно большой территории. Устранять последствия помогала сама природа.
«Вдоль береговой полосы находилось достаточное скопление водорослей. Эти водоросли сыграли роль фитобарьера. То есть на них начали накапливаться отдельные комья, отдельные фракции, загрязнённые мазутом. И они выполнили роль природного экологического барьера. После этого, естественно, замазученные водоросли выбирались, они защитили часть территории, береговой полосы», — рассказал доцент.
Кроме того, в этих водорослях находились аборигенные микроорганизмы, которые работали в качестве нефтеокислителей и помогали при утилизации отходов.
Напомним, разлив нефтепродуктов произошёл в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе 15 декабря. Они перевозили около девяти тысяч тонн мазута. Его утечка привела к загрязнению около 30 километров пляжей на берегу Чёрного моря. По данным на 18 декабря, специалистам удалось убрать около 13 тонн загрязнённого мазутом песка. К уборке привлечены более пяти тысяч спасателей и волонтёров. В Анапе из-за аварии ввели режим ЧС. По прогнозам экспертов, очистить полностью пляжи Анапы от мазута и нефти не получится к лету. Поэтому отдых российских туристов на черноморском побережье может быть омрачён этим обстоятельством. Сейчас работу осложняет шторм, который разбрасывает грязь по акватории. Не исключено, что с последствиями придётся бороться не один год.