Утечка мазута с танкера у Керченского пролива продолжается уже пятый день

В Чёрном море у Керченского пролива продолжается утечка мазута. Она длится уже пятый день, сообщает ТАСС заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН (Севастополь) Сергей Станичный.

Сейчас на кубанских пляжах работают более пяти тысяч спасателей и волонтёров. Люди пытаются спасти территории, которые пострадали от мазута. Добровольцы смогли исследовать уже 130 километров побережья. Работы по очистке береговой линии от нефтепродуктов и вывозу их на утилизацию в отдельных местах также продолжались всю ночь.