Путин назвал экологической бедой последствия разлива мазута в Чёрном море

Разлив мазута в Чёрном море — это экологическая беда. Сейчас шторм продолжается, поэтому устранять последствия катастрофы сложно, однако к субботе, 21 декабря, море должно утихнуть. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, которую можно посмотреть на Life.ru.

«Почему я говорю, что это беда? 40% топлива вытекло. Работают службы разных ведомств: Минприроды, Минтранс, МЧС, все должны координироваться. Результаты мне докладывают, что происходят. Нужно изучить, в каком состоянии танки находятся, и что делать в будущем», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что необходимо предпринять все меры для ограждения данного участка бонами и убрать топливо, которое появляется на берегу. Также, по словам российского лидера, нужно готовиться к тому, что произойдёт, когда температура воды поднимется, и обдумывать способы извлечения танкеров на берег.