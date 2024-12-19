Путин назвал экологической бедой последствия разлива мазута в Чёрном море
Разлив мазута в Чёрном море — это экологическая беда. Сейчас шторм продолжается, поэтому устранять последствия катастрофы сложно, однако к субботе, 21 декабря, море должно утихнуть. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, которую можно посмотреть на Life.ru.
«Почему я говорю, что это беда? 40% топлива вытекло. Работают службы разных ведомств: Минприроды, Минтранс, МЧС, все должны координироваться. Результаты мне докладывают, что происходят. Нужно изучить, в каком состоянии танки находятся, и что делать в будущем», — сказал российский лидер.
Путин отметил, что необходимо предпринять все меры для ограждения данного участка бонами и убрать топливо, которое появляется на берегу. Также, по словам российского лидера, нужно готовиться к тому, что произойдёт, когда температура воды поднимется, и обдумывать способы извлечения танкеров на берег.
Путин добавил, что сейчас правоохранительные органы рассматривают действия капитанов судов, которые, по их мнению, нарушили правила и не приняли нужные меры.
Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с мазутом — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». На борту судов находилось около 9000 тонн мазута. Разлив нефтепродуктов вызвал загрязнение свыше 49 километров пляжей, и в Анапе был введён режим чрезвычайной ситуации.
Kandinsky 3.1 / Life.ru