После разлива мазута в Чёрном море погибли уже 37 птиц и два дельфина

У побережья Чёрного моря из-за разлива мазута погибли 37 птиц и два дельфина. Об этом пишет SHOT.

Волонтёры очищают спасённых птиц от мазута. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, на данный момент спасено 256 пернатых, большинство из них переданы в центр реабилитации животных «Пеликан» в Ставропольском крае. Тем временем десятки волонтёров продолжают спасательную операцию по сохранению дикой природы. Планируется применять специальные вещества для разъедания мазута, чтобы быстрее устранить все последствия.

Согласно информации МЧС, нефтепродуктами загрязнено 54 километра береговой линии в Краснодарском крае, из них 44 километра — в Анапе. В Росрыболовстве заявили, что сейчас работают над расчётом вреда, причинённого водным биологическим ресурсам. Экологи предполагают, что рыболовство в местах разлива будет закрыто до следующего сезона.