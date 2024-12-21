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Регион
21 декабря, 08:52

В Краснодарском крае загрязнены мазутом 54 километра береговой линии

МЧС России: На Кубани нужно очистить от мазута 54 километра береговой линии

В Краснодарском крае продолжаются активные работы по расчистке береговой линии Чёрного моря, которая оказалась загрязнена мазутом. Привлечены тысячи специалистов и неравнодушных волонтёров. Об этом следует из официального телеграм-канала МЧС РФ.

Сотрудники МЧС России очищают береговую линию в Краснодарском крае. Видео © Telegram / МЧС России

«Всего необходимо освободить от загрязнений 54 километра. Из них: в Анапе — 44 километра. В Темрюкском районе — 10 километров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что к работам было привлечено более 6 тысяч человек, а также свыше 300 единиц техники. Волонтёрами спасено уже 256 птиц.

Ранее, 20 декабря, возле Анапы зафиксировали новые выбросы мазута, также обнаружены дополнительные зоны загрязнений. Заражённые участки найдены и в районе заповедника «Большой Утриш».

После крушения танкеров на Кубани очистили от мазута почти половину берега
После крушения танкеров на Кубани очистили от мазута почти половину берега

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Они перевозили около 9 тысяч тонн мазута, что привело к загрязнению пляжей на Кубани, протяжённостью более 49 километров. Пятно может дойти до Крыма. Спасательные службы и добровольцы продолжают устранять последствия этой экологической катастрофы.

Обложка ©

Life.ru / Kandinsky 3.1

Мария Любицкая
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