В Краснодарском крае загрязнены мазутом 54 километра береговой линии

В Краснодарском крае продолжаются активные работы по расчистке береговой линии Чёрного моря, которая оказалась загрязнена мазутом. Привлечены тысячи специалистов и неравнодушных волонтёров. Об этом следует из официального телеграм-канала МЧС РФ.

Сотрудники МЧС России очищают береговую линию в Краснодарском крае. Видео © Telegram / МЧС России

«Всего необходимо освободить от загрязнений 54 километра. Из них: в Анапе — 44 километра. В Темрюкском районе — 10 километров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что к работам было привлечено более 6 тысяч человек, а также свыше 300 единиц техники. Волонтёрами спасено уже 256 птиц.