В Краснодарском крае загрязнены мазутом 54 километра береговой линии
МЧС России: На Кубани нужно очистить от мазута 54 километра береговой линии
В Краснодарском крае продолжаются активные работы по расчистке береговой линии Чёрного моря, которая оказалась загрязнена мазутом. Привлечены тысячи специалистов и неравнодушных волонтёров. Об этом следует из официального телеграм-канала МЧС РФ.
Сотрудники МЧС России очищают береговую линию в Краснодарском крае. Видео © Telegram / МЧС России
«Всего необходимо освободить от загрязнений 54 километра. Из них: в Анапе — 44 километра. В Темрюкском районе — 10 километров», — говорится в сообщении.
Уточняется, что к работам было привлечено более 6 тысяч человек, а также свыше 300 единиц техники. Волонтёрами спасено уже 256 птиц.
Ранее, 20 декабря, возле Анапы зафиксировали новые выбросы мазута, также обнаружены дополнительные зоны загрязнений. Заражённые участки найдены и в районе заповедника «Большой Утриш».
Напомним, 15 декабря в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Они перевозили около 9 тысяч тонн мазута, что привело к загрязнению пляжей на Кубани, протяжённостью более 49 километров. Пятно может дойти до Крыма. Спасательные службы и добровольцы продолжают устранять последствия этой экологической катастрофы.
Life.ru / Kandinsky 3.1