После крушения танкеров на Кубани очистили от мазута почти половину берега

Почти половина побережья, загрязнённого нефтепродуктами после аварии танкеров в Керченском проливе, уже очищена. За сутки в районе Анапы и Темрюка собрали 1,3 тысячи тонн мазутного грунта. Об этом проинформировал оперативный штаб Краснодарского края.

В сообщении уточняется, что за сутки с пляжей вывезли порядка 4,2 тысячи тонн загрязнённого песка. По состоянию на вечер 20 декабря очищено более 26 километров прибрежной полосы, что составляет около половины всей загрязнённой территории.