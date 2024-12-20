После крушения танкеров на Кубани очистили от мазута почти половину берега
Почти половина побережья, загрязнённого нефтепродуктами после аварии танкеров в Керченском проливе, уже очищена. За сутки в районе Анапы и Темрюка собрали 1,3 тысячи тонн мазутного грунта. Об этом проинформировал оперативный штаб Краснодарского края.
В сообщении уточняется, что за сутки с пляжей вывезли порядка 4,2 тысячи тонн загрязнённого песка. По состоянию на вечер 20 декабря очищено более 26 километров прибрежной полосы, что составляет около половины всей загрязнённой территории.
Ранее, 20 декабря, возле Анапы зафиксировали новые выбросы мазута, также обнаружены дополнительные зоны загрязнений. Заражённые участки найдены и в районе заповедника «Большой Утриш».
Напомним, 15 декабря в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Они перевозили около 9 тысяч тонн мазута, что привело к загрязнению пляжей на Кубани, протяжённостью более 49 километров. Пятно может дойти до Крыма. Спасательные службы и добровольцы продолжают устранять последствия этой экологической катастрофы.