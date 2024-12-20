Десятки волонтёров ощутили симптомы отравления после выброса мазута в Анапе

Согласно информации от Mash, в результате инцидента погибли 20 птиц и два дельфина, среди которых один — детеныш азовки, который задохнулся в мазуте. В настоящее время 12 птиц находятся в нестабильном состоянии, и специалисты оценивают их прогнозы от осторожного до неблагоприятного. Увы, спасти не удалось 12 больших поганок, четырех черношеих поганок, одну малую поганку, двух чаек и лысуху. Остальные пернатые находятся под контролем ветеринаров. Волонтёры уже третий день занимаются помощью птицам: они приняли более 300 особей, очистили от мазута и стабилизировали состояние 112 из них. Специалисты из центра по спасению дельфинов также внимательно следят за ситуацией.