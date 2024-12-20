Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 декабря, 13:37

Десятки волонтёров ощутили симптомы отравления после выброса мазута в Анапе

Фото © Telegram / Оперативный штаб — Краснодарский край

Фото © Telegram / Оперативный штаб Краснодарский край

Десятки волонтёров обратились к врачам с симптомами отравления нефтепродуктами после выброса мазута в Анапе. Спасатели, ежедневно подвергающиеся воздействию ядовитых паров, сообщают о головокружении и слабости.

Россиянам рассказали, как спасают пляжи Анапы после разлива нефти и мазута
Россиянам рассказали, как спасают пляжи Анапы после разлива нефти и мазута

Согласно информации от Mash, в результате инцидента погибли 20 птиц и два дельфина, среди которых один — детеныш азовки, который задохнулся в мазуте. В настоящее время 12 птиц находятся в нестабильном состоянии, и специалисты оценивают их прогнозы от осторожного до неблагоприятного. Увы, спасти не удалось 12 больших поганок, четырех черношеих поганок, одну малую поганку, двух чаек и лысуху. Остальные пернатые находятся под контролем ветеринаров. Волонтёры уже третий день занимаются помощью птицам: они приняли более 300 особей, очистили от мазута и стабилизировали состояние 112 из них. Специалисты из центра по спасению дельфинов также внимательно следят за ситуацией.

Второго мёртвого дельфина нашли на побережье Анапы, он задохнулся от мазута
Второго мёртвого дельфина нашли на побережье Анапы, он задохнулся от мазута

Ранее сообщалось, что спасатели и волонтёры собрали уже 3303 тонны загрязнённого песка и грунта в Краснодарском крае после ЧП с танкерами в Чёрном море. Сейчас на месте работают около шести тысяч человек, а также свыше 250 единиц техники.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Общество
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar