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Регион
20 декабря, 08:10

С пляжей Кубани собрали свыше 3,3 тыс. тонн загрязнённого мазутом песка и грунта

Спасатели и волонтёры собрали уже 3303 тонны загрязнённого песка и грунта в Краснодарском крае после ЧП с танкерами в Чёрном море. Сейчас на месте работают около шести тысяч человек, а также свыше 250 единиц техники.

«В порту Анапы сорбентом обработано 100 квадратов акватории, собрано 4 тонны нефтесодержащей жидкости», говорится в сообщении МЧС России.

Сегодня, 20 декабря, спасатели планируют обследовать акваторию, а также провести водолазные работы. Также в регионе продолжается мониторинг и очистка береговой линии. За всё время с начала работ было очищено 19,6 километра территории. Волонтёры спасли 176 птиц.

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Напомним, 15 декабря два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. В совокупности они перевозили порядка 9000 тонн мазута. Разлив нефтепродуктов привёл к загрязнению более 49 км пляжей. Ранее Life.ru рассказывал, что пятно из нефтепродуктов в Чёрном море может дойти до Крыма 22 декабря, если ветер останется без изменений. При этом массового выброса мазута, как в Краснодарском крае не ожидается. Сейчас на месте продолжают работать спасатели и волонтёры, которые устраняют последствия крушения танкеров в Керченском проливе.

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Telegram / МЧС России

Наталья Афонина
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