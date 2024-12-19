Пятно мазута может подобраться к Крыму 20 декабря

Моделирование, учитывающее природные особенности региона и текущие погодные условия, указывает на то, что пятно из нефтепродуктов в Чёрном море достигнет Керченского пролива и приблизится к району Крымского моста. Об этом сообщил ТАСС заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный.

По его словам, существует вероятность, что к 21 числу загрязнение может затронуть Тузлу, а к 22 декабря, если ветер останется без изменений, оно может дойти до Крыма. При этом эксперт добавил, что не ожидается такого массового выброса мазута на берег, как это произошло на краснодарском побережье.