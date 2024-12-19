Пятно мазута может подобраться к Крыму 20 декабря
Моделирование, учитывающее природные особенности региона и текущие погодные условия, указывает на то, что пятно из нефтепродуктов в Чёрном море достигнет Керченского пролива и приблизится к району Крымского моста. Об этом сообщил ТАСС заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный.
По его словам, существует вероятность, что к 21 числу загрязнение может затронуть Тузлу, а к 22 декабря, если ветер останется без изменений, оно может дойти до Крыма. При этом эксперт добавил, что не ожидается такого массового выброса мазута на берег, как это произошло на краснодарском побережье.
Напомним, что разлив нефтепродуктов произошёл в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе 15 декабря. Суда перевозили около девяти тысяч тонн мазута, его утечка привела к загрязнению примерно 30 километров пляжей на побережье Чёрного моря. В Анапе из-за этой аварии был введён режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время работы осложняются штормом, который распространяет загрязнение по акватории. Не исключено, что с последствиями придётся справляться в течение нескольких лет.
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