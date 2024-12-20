Второго мёртвого дельфина нашли на побережье Анапы, он задохнулся от мазута

На берегу Чёрного моря в Анапе волонтёры нашли молодую самку дельфина, которая погибла из-за разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. Тело животного было полностью покрыто мазутом, самка задохнулась.

В Анапе от мазута погиб второй дельфин. Видео © Telegram / Delfacenter

«Наши волонтёры обследовали тело погибшего дельфина, информацию о котором увидели в сообществе. К сожалению, эта молодая азовка не сумела избежать попадания в разлив мазута», — рассказали представители научно-экологического Центра спасения дельфинов «Дельфа».

На сегодняшний день это уже вторая гибель китообразного от мазута у берегов Анапы.