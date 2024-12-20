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20 декабря, 07:00

Второго мёртвого дельфина нашли на побережье Анапы, он задохнулся от мазута

В Анапе из-за разлива мазута погиб второй дельфин

На берегу Чёрного моря в Анапе волонтёры нашли молодую самку дельфина, которая погибла из-за разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. Тело животного было полностью покрыто мазутом, самка задохнулась.

В Анапе от мазута погиб второй дельфин. Видео © Telegram / Delfacenter

«Наши волонтёры обследовали тело погибшего дельфина, информацию о котором увидели в сообществе. К сожалению, эта молодая азовка не сумела избежать попадания в разлив мазута»,рассказали представители научно-экологического Центра спасения дельфинов «Дельфа».

На сегодняшний день это уже вторая гибель китообразного от мазута у берегов Анапы.

МЧС: За день от мазута было очищено более 9 км береговой линии Чёрного моря
МЧС: За день от мазута было очищено более 9 км береговой линии Чёрного моря

Ранее Life.ru рассказал, что волонтёры продолжают контролировать состояние животных, которые утонули в мазуте на побережье курорта. Добровольцы помогают пернатым и китообразным. Например, уже было спасено около десяти дельфинов. Помочь всем прибрежным обитателям, к сожалению, не удаётся.

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Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Parks and Wildlife Service, Western Australia

Наталья Афонина
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