Второго мёртвого дельфина нашли на побережье Анапы, он задохнулся от мазута
В Анапе из-за разлива мазута погиб второй дельфин
На берегу Чёрного моря в Анапе волонтёры нашли молодую самку дельфина, которая погибла из-за разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. Тело животного было полностью покрыто мазутом, самка задохнулась.
В Анапе от мазута погиб второй дельфин. Видео © Telegram / Delfacenter
«Наши волонтёры обследовали тело погибшего дельфина, информацию о котором увидели в сообществе. К сожалению, эта молодая азовка не сумела избежать попадания в разлив мазута», — рассказали представители научно-экологического Центра спасения дельфинов «Дельфа».
На сегодняшний день это уже вторая гибель китообразного от мазута у берегов Анапы.
Ранее Life.ru рассказал, что волонтёры продолжают контролировать состояние животных, которые утонули в мазуте на побережье курорта. Добровольцы помогают пернатым и китообразным. Например, уже было спасено около десяти дельфинов. Помочь всем прибрежным обитателям, к сожалению, не удаётся.
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