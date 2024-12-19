МЧС: За день от мазута было очищено более 9 км береговой линии Чёрного моря
За прошедший день спасатели и волонтёры очистили больше 9 км береговой линии, загрязнённой мазутом после ЧП в Керченском проливе. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.
Всего с начала работ было очищено порядка 20 тысяч километров береговой линии, собрано свыше 1 700 тонн загрязнённого песка и грунта. Волонтёры спасли от гибели 176 птиц.
15 декабря два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Всего в двух суднах находилось порядка 9000 тонн мазута. Разлив нефтепродуктов привёл к загрязнению более 49 км пляжей.
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