У берегов Анапы 20 декабря зафиксировали повторные выбросы мазута
У берегов Анапы 20 декабря зафиксировали повторные выбросы мазута, также найдены новые участки загрязнения. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
«В зоне постоянного мониторинга — 70 км побережья Темрюкского района и Анапы. Повторное загрязнение береговой полосы обнаружено на участке протяжённостью около 4 км в Темрюкском районе в п. Веселовка в районе озера Солёное», — говорится в сообщении.
Также очаги выброса мазута выявлены в районе заповедника «Большой Утриш».
Напомним, 15 декабря два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. В совокупности они перевозили порядка 9000 тонн мазута. Разлив нефтепродуктов привёл к загрязнению более 49 км пляжей на Кубани, при этом пятно из нефтепродуктов в Чёрном море может дойти и до Крыма. Сейчас на месте работают спасатели и волонтёры, которые устраняют последствия экологической катастрофы.