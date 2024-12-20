У берегов Анапы 20 декабря зафиксировали повторные выбросы мазута, также найдены новые участки загрязнения. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

«В зоне постоянного мониторинга — 70 км побережья Темрюкского района и Анапы. Повторное загрязнение береговой полосы обнаружено на участке протяжённостью около 4 км в Темрюкском районе в п. Веселовка в районе озера Солёное», — говорится в сообщении.