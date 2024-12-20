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20 декабря, 13:53

У берегов Анапы 20 декабря зафиксировали повторные выбросы мазута

Загрязнение мазутом в Анапе. Фото © Telegram/Оперативный штаб — Краснодарский край

Загрязнение мазутом в Анапе. Фото © Telegram/Оперативный штаб — Краснодарский край

У берегов Анапы 20 декабря зафиксировали повторные выбросы мазута, также найдены новые участки загрязнения. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

«В зоне постоянного мониторинга — 70 км побережья Темрюкского района и Анапы. Повторное загрязнение береговой полосы обнаружено на участке протяжённостью около 4 км в Темрюкском районе в п. Веселовка в районе озера Солёное», — говорится в сообщении.

Загрязнение мазутом в Анапе. Фото © Telegram/Оперативный штаб — Краснодарский край

Загрязнение мазутом в Анапе. Фото © Telegram/Оперативный штаб — Краснодарский край

Загрязнение мазутом в Анапе. Фото © Telegram/Оперативный штаб — Краснодарский край

Загрязнение мазутом в Анапе. Фото © Telegram/Оперативный штаб — Краснодарский край

Также очаги выброса мазута выявлены в районе заповедника «Большой Утриш».

Десятки волонтёров ощутили симптомы отравления после выброса мазута в Анапе
Десятки волонтёров ощутили симптомы отравления после выброса мазута в Анапе

Напомним, 15 декабря два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. В совокупности они перевозили порядка 9000 тонн мазута. Разлив нефтепродуктов привёл к загрязнению более 49 км пляжей на Кубани, при этом пятно из нефтепродуктов в Чёрном море может дойти и до Крыма. Сейчас на месте работают спасатели и волонтёры, которые устраняют последствия экологической катастрофы.

Александра Вишнякова
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