«Стратегическая задача»: Краснодарский губернатор назвал срок уборки мазута с побережья Чёрного моря

На очистку побережья Чёрного моря в Краснодарском крае от разливов нефтепродуктов следует закладывать не менее месяца активных работ. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев, подчеркнув, что это является стратегической задачей.

Глава Краснодарского края прокомментировал очистку побережья Чёрного моря от мазута и назвал примерные сроки. Видео © Телеканал «Звезда»

«Я думаю, примерно месяц, не больше [понадобится на очистку]. <...> Это стратегическая сегодня задача, туда мы кидаем основные усилия», — сказал Кондратьев в беседе с корреспондентом телеканала «Звезда».

Губернатор пояснил, что значительное количество мазута в настоящее время осело на дно моря, но с повышением температуры воды весной существует риск его подъёма на поверхность. Кондратьев отметил, что наиболее критические участки находятся в районах Благовещенской косы и посёлка Витязево.