«Стратегическая задача»: Краснодарский губернатор назвал срок уборки мазута с побережья Чёрного моря
Кондратьев: Очистка побережья Чёрного моря от нефтепродуктов займёт месяц
На очистку побережья Чёрного моря в Краснодарском крае от разливов нефтепродуктов следует закладывать не менее месяца активных работ. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев, подчеркнув, что это является стратегической задачей.
Глава Краснодарского края прокомментировал очистку побережья Чёрного моря от мазута и назвал примерные сроки. Видео © Телеканал «Звезда»
«Я думаю, примерно месяц, не больше [понадобится на очистку]. <...> Это стратегическая сегодня задача, туда мы кидаем основные усилия», — сказал Кондратьев в беседе с корреспондентом телеканала «Звезда».
Губернатор пояснил, что значительное количество мазута в настоящее время осело на дно моря, но с повышением температуры воды весной существует риск его подъёма на поверхность. Кондратьев отметил, что наиболее критические участки находятся в районах Благовещенской косы и посёлка Витязево.
Так, согласно информации МЧС, нефтепродуктами загрязнено 54 километра береговой линии в Краснодарском крае, из них 44 километра — в Анапе, при том здесь же не так давно фиксировали новые выбросы мазута. Заражённые участки найдены также в районе заповедника «Большой Утриш».
А произошло это из-за того, что 15 декабря в Керченском проливе случилось крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Они перевозили около 9 тысяч тонн мазута, что привело к загрязнению пляжей на Кубани, протяжённостью более 49 километров. Спасательные службы и добровольцы продолжают устранять последствия этой экологической катастрофы.
Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Александр Черезов