В Севастополе предупредили о запуске ложных целей ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, почему между сигналами тревоги и их отменой в регионе проходит всего несколько минут. Он отметил, что это связано с ложными целями, которые запускают ВСУ.

«Короткий временной промежуток между сигналом тревоги и сигналом отбоя — так как ВСУ сегодня запускают ложные цели», — написал Развожаев у себя в телеграм-канале.

В то же время он призвал жителей соблюдать меры безопасности. По его словам, игнорировать их в случае сигнала воздушной тревоги не следует.