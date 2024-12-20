В Севастополе предупредили о запуске ложных целей ВСУ
Глава Севастополя Развожаев: ВСУ запускают ложные цели
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, почему между сигналами тревоги и их отменой в регионе проходит всего несколько минут. Он отметил, что это связано с ложными целями, которые запускают ВСУ.
«Короткий временной промежуток между сигналом тревоги и сигналом отбоя — так как ВСУ сегодня запускают ложные цели», — написал Развожаев у себя в телеграм-канале.
В то же время он призвал жителей соблюдать меры безопасности. По его словам, игнорировать их в случае сигнала воздушной тревоги не следует.
Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ попытались атаковать «Комбинат Каменский» под Ростовом. В ходе противоракетной операции расчёты зенитных систем С-400, «Бук-М3» и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» успешно перехватили ATACMS и три из четырёх ракет «Storm Shadow». Пострадало только одно техническое помещение, куда попала одна из вражеских ракет.
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