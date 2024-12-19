ВСУ западными ракетами атаковали предприятие под Ростовом
ВСУ ударили по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области
ВСУ попытались атаковать «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«По подтвержденным данным были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow», — говорится в сообщении.
Как сообщили в Министерстве обороны, во время противоракетной операции расчёты зенитных ракетных систем С-400, «Бук-М3» и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» успешно перехватили все ATACMS и три из четырёх «Storm Shadow». Одна из крылатых ракет была отклонена от цели, в результате чего упала, повредив техническое сооружение на территории комбината.
Ранее исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что украинские войска атаковали Ростовскую область, запустив более 30 беспилотников и три ракеты. Он отметил, что большая часть воздушных целей была успешно нейтрализована. К сожалению, в результате происшествия пострадал местный житель.
Midjourney / Life.ru