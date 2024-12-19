ВСУ западными ракетами атаковали предприятие под Ростовом

«По подтвержденным данным были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow», — говорится в сообщении.

Как сообщили в Министерстве обороны, во время противоракетной операции расчёты зенитных ракетных систем С-400, «Бук-М3» и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» успешно перехватили все ATACMS и три из четырёх «Storm Shadow». Одна из крылатых ракет была отклонена от цели, в результате чего упала, повредив техническое сооружение на территории комбината.