Российский оператор БПЛА сбил украинский дрон банкой тушёнки
Оператор БПЛА 98 дивизии ВДВ сбил вражеский дрон банкой с тушёнкой. О необычной победе в районе Часов Яра сообщил телеграм-канал «Енот Херсон».
«Бой» развернулся в Бахмутском районе. Наводчик БПЛА заметил вражеский летательный аппарат, когда доставлял бойцам тушёнку. Времени на размышления почти не было, поэтому десантник принял молниеносное решение сбивать бездушную «жужжалку».
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Точность стопроцентная. После победы над дроном боец СВО продолжил нести службу и выполнять поставленные задачи.
Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь российские силы ПВО сбили четыре дрона ВСУ над тремя регионами страны. Два БПЛА упали в Белгородской области, ещё по одному — в Брянской и Курской областях.
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