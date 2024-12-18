Российский оператор БПЛА сбил украинский дрон банкой тушёнки

Оператор БПЛА 98 дивизии ВДВ сбил вражеский дрон банкой с тушёнкой. О необычной победе в районе Часов Яра сообщил телеграм-канал «Енот Херсон».

«Бой» развернулся в Бахмутском районе. Наводчик БПЛА заметил вражеский летательный аппарат, когда доставлял бойцам тушёнку. Времени на размышления почти не было, поэтому десантник принял молниеносное решение сбивать бездушную «жужжалку».

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Точность стопроцентная. После победы над дроном боец СВО продолжил нести службу и выполнять поставленные задачи.