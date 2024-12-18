МО: Силы ПВО сбили четыре дрона ВСУ над тремя регионами РФ за ночь

В ночь на 18 декабря российские зенитчики пресекли несколько попыток ВСУ нанести удары по территории РФ с использованием беспилотников. Расчёты систем ПВО записали в свой актив четыре дрона самолётного типа, рассказали в Минобороны.

По данным ведомства, БПЛА были поражены над тремя регионами. Два летательных аппарата рухнули в Белгородской области, ещё по одному — в Брянщине и Курщине. О каких-либо последствиях падения обломков в МО не сообщили.