МО: Силы ПВО сбили четыре дрона ВСУ над тремя регионами РФ за ночь
В ночь на 18 декабря российские зенитчики пресекли несколько попыток ВСУ нанести удары по территории РФ с использованием беспилотников. Расчёты систем ПВО записали в свой актив четыре дрона самолётного типа, рассказали в Минобороны.
По данным ведомства, БПЛА были поражены над тремя регионами. Два летательных аппарата рухнули в Белгородской области, ещё по одному — в Брянщине и Курщине. О каких-либо последствиях падения обломков в МО не сообщили.
Высокую эффективность недавно показал и «Купол Донбасса», перехвативший дрон ВСУ над Макеевкой. Беспилотник пытался нанести удар по зданию торгового центра.
VK / Минобороны России