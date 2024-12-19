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19 декабря, 03:38

Житель Ростовской области пострадал при массированной ночной атаке ВСУ

Ночью Ростовская область подверглась массированной атаке со стороны Украины, противник задействовал более тридцати дронов и три ракеты, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. Силы ПВО сбили летательные аппараты над Ростовом, Таганрогом, Батайском, Каменском, Шахтами, Миллерово и Новошахтинском.

Большинство воздушных угроз устранили. Однако на Новошахтинском заводе нефтепродуктов вспыхнул пожар. Сейчас пожарные продолжают бороться с огнем.

«К сожалению, в одном из населённых пунктов под Ростовом из-за падения обломков дрона ранен мужчина. Ему оказали медицинскую помощь. Данные о других последствиях на земле уточняются», — сообщил временно исполняющий обязанности губернатора.

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Напомним, что массированная атака дронами и ракетами на Ростовскую область началась вечером 18 декабря. Уже за полночь защитные системы региона успешно уничтожили семь БПЛА: шесть в Таганроге и один в Батайске.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tasha Ro

Лия Мурадьян
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