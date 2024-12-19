Житель Ростовской области пострадал при массированной ночной атаке ВСУ

Ночью Ростовская область подверглась массированной атаке со стороны Украины, противник задействовал более тридцати дронов и три ракеты, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. Силы ПВО сбили летательные аппараты над Ростовом, Таганрогом, Батайском, Каменском, Шахтами, Миллерово и Новошахтинском.

Большинство воздушных угроз устранили. Однако на Новошахтинском заводе нефтепродуктов вспыхнул пожар. Сейчас пожарные продолжают бороться с огнем.