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Регион
18 декабря, 23:52

Пожар произошёл на Новошахтинском нефтезаводе после атаки беспилотников

Возгорание произошло на Новошахтинском нефтезаводе в Ростовской области после массовой атаки беспилотников. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Аварийно-спасательные подразделения выехали на место. Информация о пострадавших уточняется», — написал врио главы региона в телеграм-канале.

Силы ПВО начали активно работать в Ростовской области с вечера 18 декабря. В итоге Юрий Слюсарь сообщил о шести сбитых БПЛА над Таганрогом и одном — в Батайске. Пострадавших и разрушений на земле там не было.

Массированная воздушная атака на Ростовскую область продолжалась час, сбито 10 ракет ВСУ
Массированная воздушная атака на Ростовскую область продолжалась час, сбито 10 ракет ВСУ
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Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev

Артур Лапсаков
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