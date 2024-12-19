Пожар произошёл на Новошахтинском нефтезаводе после атаки беспилотников

Возгорание произошло на Новошахтинском нефтезаводе в Ростовской области после массовой атаки беспилотников. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Силы ПВО начали активно работать в Ростовской области с вечера 18 декабря. В итоге Юрий Слюсарь сообщил о шести сбитых БПЛА над Таганрогом и одном — в Батайске. Пострадавших и разрушений на земле там не было.