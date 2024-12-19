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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
18 декабря, 22:43

Силы ПВО уничтожили семь украинских БПЛА над Ростовской областью

В Ростовской области силы ПВО успешно отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Около полуночи были уничтожены семь беспилотников, из которых шесть — в Таганроге и один — в Батайске.

Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в телеграм-канале, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.

Российский оператор БПЛА сбил украинский дрон банкой тушёнки
Российский оператор БПЛА сбил украинский дрон банкой тушёнки

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что главным прорывом боевых действий последнего времени является массовое применение беспилотников разного назначения. Ежедневно в зоне СВО используют более 3,5 тысячи дронов. Он добавил, что для совершенствования технологий и подготовки расчётов дроноводов был создан Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

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flickr / James Blackmore

Артём Гапоненко
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