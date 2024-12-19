Силы ПВО уничтожили семь украинских БПЛА над Ростовской областью
В Ростовской области силы ПВО успешно отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Около полуночи были уничтожены семь беспилотников, из которых шесть — в Таганроге и один — в Батайске.
Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в телеграм-канале, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что главным прорывом боевых действий последнего времени является массовое применение беспилотников разного назначения. Ежедневно в зоне СВО используют более 3,5 тысячи дронов. Он добавил, что для совершенствования технологий и подготовки расчётов дроноводов был создан Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон».
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