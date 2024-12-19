Силы ПВО уничтожили семь украинских БПЛА над Ростовской областью

В Ростовской области силы ПВО успешно отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Около полуночи были уничтожены семь беспилотников, из которых шесть — в Таганроге и один — в Батайске.

Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в телеграм-канале, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.