Раскрыто число БПЛА, которые каждый день используются нашими бойцами на СВО

Главным прорывом боевых действий последнего времени является массовое применение беспилотников разного назначения. Ежедневно в зоне СВО используют более 3,5 тысячи дронов, рассказал министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«Это огневое поражение противника, ведение разведки и радиоэлектронной борьбы. В настоящее время нашими войсками ежесуточно применяется более 3,5 тысяч беспилотников, и эта цифра постоянно растёт», — отметил Белоусов.

Министр добавил, что для совершенствования технологий и подготовки расчётов дроноводов был создан Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон». Сейчас следует сделать усилия в области технических характеристик изобретений: дальности полётов, автономности и помехозащищености.