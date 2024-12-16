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Регион
16 декабря, 11:17

Раскрыто число БПЛА, которые каждый день используются нашими бойцами на СВО

Белоусов: Ежесуточно ВС РФ применяют более 3,5 тысячи беспилотников

Российский дрон «Ланцет». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Российский дрон «Ланцет». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Главным прорывом боевых действий последнего времени является массовое применение беспилотников разного назначения. Ежедневно в зоне СВО используют более 3,5 тысячи дронов, рассказал министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«Это огневое поражение противника, ведение разведки и радиоэлектронной борьбы. В настоящее время нашими войсками ежесуточно применяется более 3,5 тысяч беспилотников, и эта цифра постоянно растёт», — отметил Белоусов.

Министр добавил, что для совершенствования технологий и подготовки расчётов дроноводов был создан Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон». Сейчас следует сделать усилия в области технических характеристик изобретений: дальности полётов, автономности и помехозащищености.

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Недавно в Европейском союзе заявили о готовности создать армию БПЛА. Вариант разработки дронов планируют рассмотреть, если такой запрос появится у стран-участниц объединения. Там уверены, что инновационный подход сможет переломить ход любого конфликта.

Николай Рюмин
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