Раскрыто число БПЛА, которые каждый день используются нашими бойцами на СВО
Белоусов: Ежесуточно ВС РФ применяют более 3,5 тысячи беспилотников
Российский дрон «Ланцет». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
Главным прорывом боевых действий последнего времени является массовое применение беспилотников разного назначения. Ежедневно в зоне СВО используют более 3,5 тысячи дронов, рассказал министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«Это огневое поражение противника, ведение разведки и радиоэлектронной борьбы. В настоящее время нашими войсками ежесуточно применяется более 3,5 тысяч беспилотников, и эта цифра постоянно растёт», — отметил Белоусов.
Министр добавил, что для совершенствования технологий и подготовки расчётов дроноводов был создан Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон». Сейчас следует сделать усилия в области технических характеристик изобретений: дальности полётов, автономности и помехозащищености.
Недавно в Европейском союзе заявили о готовности создать армию БПЛА. Вариант разработки дронов планируют рассмотреть, если такой запрос появится у стран-участниц объединения. Там уверены, что инновационный подход сможет переломить ход любого конфликта.