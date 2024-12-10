В Раде заявили о «критическом» падении производства дронов из-за интриг в офисе Зеленского

На Украине из-за интриг офиса Владимира Зеленского резко снизилось производство дронов, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По её словам, это якобы произошло после того, как вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова отстранили от работы по куррированию БПЛА.

«Как только Фёдорова отстранили от работы с дронами, закупки и развитие этого направления упали критически буквально за месяц в несколько раз», — написала Безуглая в телеграм-канале.

Причиной отстранения Фёдорова нардеп назвала «интриги» главы офиса Зеленского Андрея Ермака и главкома ВСУ Александра Сырского. По её словам, первый воспринимает вице-премьера как политического конкурента, а второй, в свою очередь, испытывает неприязнь к Фёдорову за его вмешательство в вопросы военного управления.