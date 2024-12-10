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Регион
10 декабря, 18:21

В Раде заявили о «критическом» падении производства дронов из-за интриг в офисе Зеленского

Нардеп Безуглая: Производство БПЛА резко упало из-за интриг в офисе Зеленского

На Украине из-за интриг офиса Владимира Зеленского резко снизилось производство дронов, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По её словам, это якобы произошло после того, как вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова отстранили от работы по куррированию БПЛА.

«Как только Фёдорова отстранили от работы с дронами, закупки и развитие этого направления упали критически буквально за месяц в несколько раз», — написала Безуглая в телеграм-канале.

Причиной отстранения Фёдорова нардеп назвала «интриги» главы офиса Зеленского Андрея Ермака и главкома ВСУ Александра Сырского. По её словам, первый воспринимает вице-премьера как политического конкурента, а второй, в свою очередь, испытывает неприязнь к Фёдорову за его вмешательство в вопросы военного управления.

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Кстати, ранее Фёдоров заявил, что в 2025 году Украина якобы сможет отправить в атаку целый «рой дронов». Однако устройствам требуются операторы для наведения на цель. При этом он намекнул, что Киев теперь располагает и БПЛА с искусственным интеллектом.

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Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Алена Пенчугина
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