В Раде заявили о «критическом» падении производства дронов из-за интриг в офисе Зеленского
Нардеп Безуглая: Производство БПЛА резко упало из-за интриг в офисе Зеленского
На Украине из-за интриг офиса Владимира Зеленского резко снизилось производство дронов, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По её словам, это якобы произошло после того, как вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова отстранили от работы по куррированию БПЛА.
«Как только Фёдорова отстранили от работы с дронами, закупки и развитие этого направления упали критически буквально за месяц в несколько раз», — написала Безуглая в телеграм-канале.
Причиной отстранения Фёдорова нардеп назвала «интриги» главы офиса Зеленского Андрея Ермака и главкома ВСУ Александра Сырского. По её словам, первый воспринимает вице-премьера как политического конкурента, а второй, в свою очередь, испытывает неприязнь к Фёдорову за его вмешательство в вопросы военного управления.
Кстати, ранее Фёдоров заявил, что в 2025 году Украина якобы сможет отправить в атаку целый «рой дронов». Однако устройствам требуются операторы для наведения на цель. При этом он намекнул, что Киев теперь располагает и БПЛА с искусственным интеллектом.
Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna