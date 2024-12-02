Зеленский показал Шольцу украинские беспилотники с «умным компонентом»
Олаф Шольц на Украине. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Немецкий канцлер Олаф Шольц увидел новые украинские беспилотники, среди которых были аппараты с «умным компонентом». Об этом сообщил в телеграм-канале Владимир Зеленский и показал кадры визита политика в Киев.
Олаф Шольц на Украине. Фото © Telegram / Zelenskiy / Official
Олаф Шольц на Украине. Фото © Telegram / Zelenskiy / Official
«Сегодня вместе с канцлером Олафом Шольцем осмотрели беспилотники с разумным компонентом и пообщались с представителями компаний-производителей», — написал бывший юморист.
Судя по всему, речь идёт о летательных аппаратах, на которых установлен искусственный интеллект, именно он должен заниматься наведением на цель без участия пилота-оператора. Зеленский показал Шольцу и обычные дроны массового использования, которые находятся на вооружении ВСУ.
Ранее глава украинского Минцифры Михаил Фёдоров заявил, что в 2025 году Украина сможет впервые отправить в атаку целый «рой дронов». Однако устройствам требуются операторы для наведения на цель. При этом он намекнул, что Киев теперь располагает и БПЛА с искусственным интеллектом.