В Евросоюзе заявили о готовности создать армию дронов

В Европейском союзе заявили о готовности создать армию БПЛА. Вариант разработки дронов планируют рассмотреть, если об этом попросят страны-участницы объединения, сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью для RND.

«Я уже вижу, что многие страны ЕС считают, что дроны очень важны. Если страны-члены попросят об этом, мы рассмотрим соответствующее предложение», — сообщил Кубилюс.

Помимо этого, еврокомиссар призвал страны ЕС плотно взаимодействовать с НАТО, отметив, что решение о создании армии дронов необходимо принимать в рамках альянса. По словам Кубилюса, БПЛА могут изменить ход боевых действий, поэтому следует учитывать запросы военных на увеличение их производства.