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Регион
13 декабря, 09:49

В Евросоюзе заявили о готовности создать армию дронов

Еврокомиссар по обороне Кубилюс: Евросоюз готов рассмотреть создание армии БПЛА

В Европейском союзе заявили о готовности создать армию БПЛА. Вариант разработки дронов планируют рассмотреть, если об этом попросят страны-участницы объединения, сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью для RND.

«Я уже вижу, что многие страны ЕС считают, что дроны очень важны. Если страны-члены попросят об этом, мы рассмотрим соответствующее предложение», — сообщил Кубилюс.

Помимо этого, еврокомиссар призвал страны ЕС плотно взаимодействовать с НАТО, отметив, что решение о создании армии дронов необходимо принимать в рамках альянса. По словам Кубилюса, БПЛА могут изменить ход боевых действий, поэтому следует учитывать запросы военных на увеличение их производства.

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Пока Европейский союз думает над созданием дронов — Россия отправляет их военным. Недавно ВС РФ получили очередную партию новых БПЛА-камикадзе «Алёша». Всего солдатам передали несколько тысяч единиц вооружения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Phoenixns

Наталья Афонина
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