Гусев: В Воронежской области сбили несколько БПЛА самолётного типа
В одном из районов Воронежской области дежурные ПВО и средства РЭБ зафиксировали и уничтожили несколько дронов самолётного типа. Об этом заявил губернатор Александр Гусев.
«Предварительно, травмированных и нанесённого ущерба нет», — указал Гусев в Telegram-канале.
Опасность БПЛА в Воронежской области пока сохраняется. Предупреждение о ракетной угрозе для региона ввели в 01:14 по московскому времени.
Напомним, что кроме этого после полуночи 19 декабря в Ростовской области силы ПВО успешно отразили нападение украинских беспилотников. Удалось уничтожить семь дронов: шесть в Таганроге, один в Батайске.
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