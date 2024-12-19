Гусев: В Воронежской области сбили несколько БПЛА самолётного типа

В одном из районов Воронежской области дежурные ПВО и средства РЭБ зафиксировали и уничтожили несколько дронов самолётного типа. Об этом заявил губернатор Александр Гусев.

«Предварительно, травмированных и нанесённого ущерба нет», — указал Гусев в Telegram-канале.

Опасность БПЛА в Воронежской области пока сохраняется. Предупреждение о ракетной угрозе для региона ввели в 01:14 по московскому времени.