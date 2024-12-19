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Регион
19 декабря, 03:11

Гусев: В Воронежской области сбили несколько БПЛА самолётного типа

В одном из районов Воронежской области дежурные ПВО и средства РЭБ зафиксировали и уничтожили несколько дронов самолётного типа. Об этом заявил губернатор Александр Гусев.

«Предварительно, травмированных и нанесённого ущерба нет», — указал Гусев в Telegram-канале.

Российский оператор БПЛА сбил украинский дрон банкой тушёнки
Российский оператор БПЛА сбил украинский дрон банкой тушёнки

Опасность БПЛА в Воронежской области пока сохраняется. Предупреждение о ракетной угрозе для региона ввели в 01:14 по московскому времени.

Напомним, что кроме этого после полуночи 19 декабря в Ростовской области силы ПВО успешно отразили нападение украинских беспилотников. Удалось уничтожить семь дронов: шесть в Таганроге, один в Батайске.

Обложка ©

freepik/wirestock

Лия Мурадьян
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