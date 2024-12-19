Силы ПВО сбили над Ростовской областью 30 беспилотников и три ракеты
Украинские войска выпустили в сторону Ростовской области России свыше 30 беспилотников и три ракеты, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
Большая часть воздушных целей была нейтрализована. Сейчас продолжается ликвидация пожара на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Известно об одном пострадавшем мирном жителе.
Украинские БПЛА минувшей ночью атаковали также и Воронежскую область, где силы ПВЛ сбили несколько летательных устройств. Опасность при этом сохраняется.
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