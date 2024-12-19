Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 декабря, 03:53
5218

Силы ПВО сбили над Ростовской областью 30 беспилотников и три ракеты

Украинские войска выпустили в сторону Ростовской области России свыше 30 беспилотников и три ракеты, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Большая часть воздушных целей была нейтрализована. Сейчас продолжается ликвидация пожара на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Известно об одном пострадавшем мирном жителе.

Российский оператор БПЛА сбил украинский дрон банкой тушёнки
Российский оператор БПЛА сбил украинский дрон банкой тушёнки

Украинские БПЛА минувшей ночью атаковали также и Воронежскую область, где силы ПВЛ сбили несколько летательных устройств. Опасность при этом сохраняется.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar