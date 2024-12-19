Силы ПВО сбили над Ростовской областью 30 беспилотников и три ракеты

Украинские войска выпустили в сторону Ростовской области России свыше 30 беспилотников и три ракеты, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Большая часть воздушных целей была нейтрализована. Сейчас продолжается ликвидация пожара на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Известно об одном пострадавшем мирном жителе.