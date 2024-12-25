Семь граждан России погибли при крушении самолёта в Казахстане, девять выжили

На борту воздушного судна азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевшего аварию в районе казахстанского города Актау, находились представители семи государств, включая 16 россиян. По информации, предоставленной главой транспортного ведомства Казахстана Маратом Карабаевым, девять граждан Российской Федерации удалось спасти в результате происшествия.

«Из Российской Федерации [на борту] было 16 человек, 7 человек Евросоюза, 9 выжили», — сказал он в ходе выдеовыступления, кадры которого распространило агентство Казинформ.