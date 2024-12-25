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25 декабря, 16:42

Семь граждан России погибли при крушении самолёта в Казахстане, девять выжили

На борту воздушного судна азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевшего аварию в районе казахстанского города Актау, находились представители семи государств, включая 16 россиян. По информации, предоставленной главой транспортного ведомства Казахстана Маратом Карабаевым, девять граждан Российской Федерации удалось спасти в результате происшествия.

«Из Российской Федерации [на борту] было 16 человек, 7 человек Евросоюза, 9 выжили», — сказал он в ходе выдеовыступления, кадры которого распространило агентство Казинформ.

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В первой половине дня 25 декабря около казахстанского аэропорта Актау потерпел крушение авиалайнер азербайджанской компании, следовавший по маршруту Баку — Грозный. Изначально сообщалось о столкновении с птичьей стаей как о вероятной причине происшествия, однако позднее обнаружение необычных пробоин в корпусе самолёта поставило под сомнение эту версию. Воздушное судно перевозило интернациональную группу из 67 пассажиров. Известно о 38 погибших.

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Tengrinews.kz

Николь Вербер
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