В Сети обсуждают странные отверстия на фюзеляже разбившегося в Актау самолёта
В Сети активно распространяются видео с отверстиями на фюзеляже упавшего в Казахстане пассажирского самолёта Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, который следовал по маршруту Баку — Грозный.
Отверстия на фюзеляже самолёта, упавшего в Казахстане. Видео © Telegram / Caucasian Bureau || Кавказское бюро
Напомним, ранее сообщалось, что по предварительной информации, причиной крушения самолёта в Казахстане стало столкновение лайнера с птицами и отказ системы управления. Также после удара внутри самолёта взорвался газовый баллон, из-за чего люди начали терять создание.
Напомним, пассажирский самолёт Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря в Казахстане. На борту находились 16 россиян. Чудом выжили порядка 30 человек. Примерно столько же погибло. В Сети появилось первое видео из салона упавшего лайнера. На жутких кадрах виден полностью разрушенный фюзеляж и то, что осталось от салона.
Telegram / Caucasian Bureau || Кавказское бюро