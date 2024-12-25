В Сети обсуждают странные отверстия на фюзеляже разбившегося в Актау самолёта

В Сети активно распространяются видео с отверстиями на фюзеляже упавшего в Казахстане пассажирского самолёта Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, который следовал по маршруту Баку — Грозный.

Напомним, ранее сообщалось, что по предварительной информации, причиной крушения самолёта в Казахстане стало столкновение лайнера с птицами и отказ системы управления. Также после удара внутри самолёта взорвался газовый баллон, из-за чего люди начали терять создание.