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Регион
25 декабря, 13:24

В Сети обсуждают странные отверстия на фюзеляже разбившегося в Актау самолёта

В Сети активно распространяются видео с отверстиями на фюзеляже упавшего в Казахстане пассажирского самолёта Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, который следовал по маршруту Баку — Грозный.

Отверстия на фюзеляже самолёта, упавшего в Казахстане. Видео © Telegram / Caucasian Bureau || Кавказское бюро

Напомним, ранее сообщалось, что по предварительной информации, причиной крушения самолёта в Казахстане стало столкновение лайнера с птицами и отказ системы управления. Также после удара внутри самолёта взорвался газовый баллон, из-за чего люди начали терять создание.

Стоны, кровь и паника: Пассажир снял ад внутри самолёта в первые секунды после падения в Актау
Стоны, кровь и паника: Пассажир снял ад внутри самолёта в первые секунды после падения в Актау

Напомним, пассажирский самолёт Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря в Казахстане. На борту находились 16 россиян. Чудом выжили порядка 30 человек. Примерно столько же погибло. В Сети появилось первое видео из салона упавшего лайнера. На жутких кадрах виден полностью разрушенный фюзеляж и то, что осталось от салона.

Обложка ©

Telegram / Caucasian Bureau || Кавказское бюро

Наталья Афонина
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