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25 декабря, 17:37

Найден чёрный ящик разбившегося в Казахстане самолёта

В результате поисково-спасательной операции в Актау был найден бортовой самописец самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение. Об этом сообщил представитель транспортной прокуратуры Казахстана, передаёт информационное агентство Казинформ.

«Чёрный ящик разбившегося самолёта найден», — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно, что семь граждан России погибли при крушении самолёта в Казахстане, девять наших соотечественников выжили. Напомним, вблизи аэропорта Актау в Казахстане произошло крушение воздушного судна авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавшего по маршруту Баку — Грозный. Предварительное предположение о столкновении с птичьей стаей как причине инцидента было пересмотрено в связи с обнаружением нетипичных повреждений на корпусе воздушного судна. На борту находились граждане разных стран, всего 67 пассажиров. К сожалению, в результате трагедии погибло 38 человек.

Обложка ©

Tengrinews.kz / Азамат Сарсенбаев

Николь Вербер
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