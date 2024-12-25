Найден чёрный ящик разбившегося в Казахстане самолёта
В результате поисково-спасательной операции в Актау был найден бортовой самописец самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение. Об этом сообщил представитель транспортной прокуратуры Казахстана, передаёт информационное агентство Казинформ.
«Чёрный ящик разбившегося самолёта найден», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что семь граждан России погибли при крушении самолёта в Казахстане, девять наших соотечественников выжили. Напомним, вблизи аэропорта Актау в Казахстане произошло крушение воздушного судна авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавшего по маршруту Баку — Грозный. Предварительное предположение о столкновении с птичьей стаей как причине инцидента было пересмотрено в связи с обнаружением нетипичных повреждений на корпусе воздушного судна. На борту находились граждане разных стран, всего 67 пассажиров. К сожалению, в результате трагедии погибло 38 человек.