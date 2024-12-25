Разбившийся в Казахстане самолёт сперва перенаправили в Махачкалу
Самолёт, который летел из Грозного в Баку и разбился в Казахстане, изначально был перенаправлен в Махачкалу. Об этом сообщает администрация чеченского аэропорта.
Хвостовая часть самолёта, разбившегося в Актау. Видео © Telegram / LADA.KZ
«Самолёт из-за тумана улетел в Махачкалу, оттуда в Актау (Казахстан)», — приводит сообщение воздушной гавани РИА «Новости».
Напомним, самолёт, летевший из Баку в Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines упал в аэропорту казахстанского Актау. Падение пассажирского Embraer сняли на видео. На месте трагедии обнаружили выживших пассажиров.
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