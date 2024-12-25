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25 декабря, 07:40

Разбившийся в Казахстане самолёт сперва перенаправили в Махачкалу

Самолёт, который летел из Грозного в Баку и разбился в Казахстане, изначально был перенаправлен в Махачкалу. Об этом сообщает администрация чеченского аэропорта.

Хвостовая часть самолёта, разбившегося в Актау. Видео © Telegram / LADA.KZ

«Самолёт из-за тумана улетел в Махачкалу, оттуда в Актау (Казахстан)», — приводит сообщение воздушной гавани РИА «Новости».

Момент крушения самолёта Баку – Грозный попал на видео
Момент крушения самолёта Баку – Грозный попал на видео

Напомним, самолёт, летевший из Баку в Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines упал в аэропорту казахстанского Актау. Падение пассажирского Embraer сняли на видео. На месте трагедии обнаружили выживших пассажиров.

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Telegram / PRO КАДРЫ KZ

Никита Никонов
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