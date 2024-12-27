Azerbaijan Airlines объявила о приостановке полетов в семь городов России

Авиакомпания Azerbaijan Airlines, чей самолёт 25 декабря разбился в Казахстане, объявила о приостановке полётов в семь городов России. Так, ограничения затронут рейсы в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу.

В сообщении компании указывается, что эти меры приняты с учётом «первичных данных расследования катастрофы самолёта Embraer 190» и потенциальных рисков.

Напомним, что утром 25 декабря в 09:28 недалеко от аэропорта Актау произошла катастрофа пассажирского самолета «Азербайджанских Авиалиний», летевшего из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, среди них: 16 граждан России, 42 гражданина Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 гражданина Кыргызстана, гражданство ещё одного человека уточняется. В результате 38 человек погибли, выжило 29, в том числе 9 россиян.