Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 декабря, 23:15

Израильская авиакомпания отказалась от полётов в Москву из-за трагедии в Казахстане

Израильская авиакомпания El Al отменила рейсы в Москву после катастрофы в Актау

Израильская авиакомпания El Al отменила все рейсы из Тель-Авива в Москву на этой неделе. Причиной стали последствия авиакатастрофы самолёта Embraer Е190, летевшего из Баку в Грозный и разбившегося в Казахстане. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление авиаперевозчика.

«В течение следующей недели будет проведена повторная оценка ситуации, чтобы решить, будет ли маршрут возобновлён», — отметили в El Al.

Напомним, 25 декабря самолет Embraer Е190 компании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку – Грозный, потерпел крушение вблизи Актау. Из-за плотного тумана в Грозном лайнер перенаправили сначала в Махачкалу, а затем в Актау. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, из них 16 граждан России.

Найден чёрный ящик разбившегося в Казахстане самолёта
Найден чёрный ящик разбившегося в Казахстане самолёта

В результате катастрофы погибли 38 человек, ещё 29 были госпитализированы. В России, Азербайджане и Казахстане возбуждены уголовные дела о нарушении правил безопасности.

Упавший в Казахстане самолёт дважды заходил на посадку в Актау
Упавший в Казахстане самолёт дважды заходил на посадку в Актау
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Davidi Vardi

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Казахстан
  • Израиль
  • Авиакатастрофа в Казахстане
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar