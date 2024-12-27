Израильская авиакомпания отказалась от полётов в Москву из-за трагедии в Казахстане
Израильская авиакомпания El Al отменила рейсы в Москву после катастрофы в Актау
Израильская авиакомпания El Al отменила все рейсы из Тель-Авива в Москву на этой неделе. Причиной стали последствия авиакатастрофы самолёта Embraer Е190, летевшего из Баку в Грозный и разбившегося в Казахстане. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление авиаперевозчика.
«В течение следующей недели будет проведена повторная оценка ситуации, чтобы решить, будет ли маршрут возобновлён», — отметили в El Al.
Напомним, 25 декабря самолет Embraer Е190 компании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку – Грозный, потерпел крушение вблизи Актау. Из-за плотного тумана в Грозном лайнер перенаправили сначала в Махачкалу, а затем в Актау. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, из них 16 граждан России.
В результате катастрофы погибли 38 человек, ещё 29 были госпитализированы. В России, Азербайджане и Казахстане возбуждены уголовные дела о нарушении правил безопасности.
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