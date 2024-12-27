Qazaq Air по соображениям безопасности приостановила рейсы в Екатеринбург, но в Омск и Новосибирск продолжит летать

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air заявила о вынужденной приостановке полётов из Астаны в Екатеринбург с 28 декабря по 27 января 2025 года.

«Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию», — говорится в заявлении перевозчика.