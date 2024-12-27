Qazaq Air по соображениям безопасности приостановила рейсы в Екатеринбург, но в Омск и Новосибирск продолжит летать
Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила полёты в Екатеринбург
Казахстанская авиакомпания Qazaq Air заявила о вынужденной приостановке полётов из Астаны в Екатеринбург с 28 декабря по 27 января 2025 года.
«Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию», — говорится в заявлении перевозчика.
При этом Qazaq Air продолжит летать в Омск и Новосибирск, которые «продолжают соответствовать критериям оценки рисков».
А ранее израильская авиакомпания El Al решила отменить все рейсы из Тель-Авива в Москву на этой неделе из-за трагедии в Казахстане. Напомним, что утром 25 декабря в 09:28 недалеко от аэропорта Актау произошла катастрофа пассажирского самолета «Азербайджанских Авиалиний», летевшего из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, среди них: 16 граждан России, 42 гражданина Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 гражданина Кыргызстана, гражданство ещё одного человека уточняется. В результате 38 человек погибли, выжило 29, в том числе 9 россиян.
ТАСС / Гавриил Григоров