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Регион
28 декабря, 00:52

Украинские БПЛА повредили контактную сеть на железной дороге под Воронежем

Украинские боевики атаковали Воронежскую область беспилотниками в ночь на 28 декабря. Системы ПВО и комплексы РЭБ уничтожили и подавили более десяти дронов противника, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По словам чиновника, обломки одного из БПЛА рухнули на железную дорогу и спровоцировали обрыв контактной сети.

«До устранения последствий в настоящий момент задержан один поезд, также ожидаются задержки ряда других. Для ускорения ликвидации последствий создан специальный штаб Юго-Восточной железной дороги», — отметил он.

По словам Гусева, пострадавших нет. Опасность атаки БПЛА в области сохраняется.

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Атаке в ночь на 28 декабря подверглась и Горловка. В результате удара ранения получили два мирных жителя.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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