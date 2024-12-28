Украинские БПЛА повредили контактную сеть на железной дороге под Воронежем
Украинские боевики атаковали Воронежскую область беспилотниками в ночь на 28 декабря. Системы ПВО и комплексы РЭБ уничтожили и подавили более десяти дронов противника, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По словам чиновника, обломки одного из БПЛА рухнули на железную дорогу и спровоцировали обрыв контактной сети.
«До устранения последствий в настоящий момент задержан один поезд, также ожидаются задержки ряда других. Для ускорения ликвидации последствий создан специальный штаб Юго-Восточной железной дороги», — отметил он.
По словам Гусева, пострадавших нет. Опасность атаки БПЛА в области сохраняется.
Атаке в ночь на 28 декабря подверглась и Горловка. В результате удара ранения получили два мирных жителя.
Telegram / Минобороны России